У Мар’їнці через обстріли близько 5 тисяч жителів лишилися без світла – Донецька ВЦА

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив заступник голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Євген Вілінський.

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«Мар’їнка знеструмлена. Ми ведемо роботи, щоби відновити електропостачання. Зараз бригада ремонтників виїхала й дивиться на пошкодження. Наразі без світла та опалення в Мар’їнці залишилося близько 5 тисяч осіб», – повідомив він.

Як повідомлялось, через обстріли також знеструмлена Авдіївка. У місті немає води, газу та опалення.