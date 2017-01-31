У Мар’їнці через обстріли близько 5 тисяч жителів лишилися без світла – Донецька ВЦА
15:14, 31 січня 2017Енергетика
94
Близько 5 тис. жителів Мар’їнки залишилися без електропостачання внаслідок обстрілів із боку проросійських бойовиків.
Через обстріли знеструмлено Мар'їнку / Vyacheslav Abroskin / facebook.com
Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив заступник голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Євген Вілінський.
Читайте такожСоцпрацівники та дільничні інспектори працюють з мешканцями Авдіївки, в місті паніки немає - Жебрівський
«Мар’їнка знеструмлена. Ми ведемо роботи, щоби відновити електропостачання. Зараз бригада ремонтників виїхала й дивиться на пошкодження. Наразі без світла та опалення в Мар’їнці залишилося близько 5 тисяч осіб», – повідомив він.
Як повідомлялось, через обстріли також знеструмлена Авдіївка. У місті немає води, газу та опалення.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter