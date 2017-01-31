Прибуток ExxonMobil минулого року скоротився вдвічі

Чистий прибуток американського нафтогазового гіганта ExxonMobil за підсумками 2016 року скоротилася вдвічі порівняно з 2015 роком – до 7,84 мільярда доларів, повідомляє Прайм.

Виручка компанії знизилася в річному вираженні на 16% - до 226,1 мільярда доларів. Прибуток на акцію становив 1,88 долара проти 3,85 долара роком раніше.

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За підсумками четвертого кварталу ExxonMobil скоротила чистий прибуток в 1,65 рази - до 1,68 мільярда доларів. Виручка компанії при цьому зросла на 2% і склала 61,016 мільярда доларів. Прибуток на акцію становив в звітному періоді 0,41 долара проти 0,67 долара роком раніше.

Видобуток вуглеводнів в перерахунку на нафтовий еквівалент знизився за підсумками року на 1,07% в річному вираженні - до 4,053 мільйона барелів на добу, а за четвертий квартал - на 2,98%, до 4,121 мільйона барелів на добу.

"ExxonMobil продемонструвала хороші операційні показники за 2016 рік. На річні фінансові результати негативно вплинули тривале падіння цін на сировинні товари та знецінення", - наводяться в повідомленні слова голови ради директорів і голови компанії Даррена Вудса (Darren Woods).

ExxonMobil, штаб-квартира якої знаходиться в штаті Техас, є найбільшою приватною нафтовою компанією в світі та однією з найбільших за розміром капіталізації.