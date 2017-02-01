Нафта продовжує дешевшати на даних про зростання її запасів у США

Світові ціни на нафту демонструють негативну динаміку в середу на даних статистики Американського інституту нафти (API) про зростання запасів у США, повідомляє Прайм.

"Станом на 06:58 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 0,27% - до 55,43 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зменшилася на 0,17% - до 52,72 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за даними API, запаси нафти в США зросли на 5,8 мільйона барелів. При цьому запаси бензину збільшилися на 2,9 мільйона барелів, дистилятів - на 2,3 мільйона барелів. Комерційні запаси нафти у США тепер знаходяться на позначці 488 мільйонів барелів.

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"Стримує здешевлення "чорного золота" скорочення видобутку країнами, що входять і не входять до ОПЕК. Згідно з даними дослідження, проведеного агентством Reuters, видобуток країнами ОПЕК скоротилася на 1 мільйон барелів у день у січні, до 32,27 мільйона барелів на день", - йдеться в повідомленні.

"Це гарний початок для скорочення видобутку з метою повернути ринок у стан рівноваги", - цитує агентство головного ринкового стратега AxiTrader Грега Маккенна (Greg McKenna). Він додав, що залишаються питання щодо того, чи зможе ОПЕК досягти поставлених цілей з видобутку.

ОПЕК 30 листопада 2016 року домовилася про зниження свого видобутку на 1,2 мільйона барелів на день - до 32,5 мільйона барелів. Не входять в ОПЕК країни 10 грудня погодили скорочення свого видобутку сумарно на 558 тисяч барелів на добу. Угода укладена на перше півріччя 2017 року з можливістю пролонгації.