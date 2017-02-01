Білорусько-російський конфлікт: Мінськ помстився Москві транзитом нафти за ціну газа

З 1 лютого вступають в силу нові тарифи на прокачування російської нафти через Білорусь: їх цілком можна назвати символом перемоги Мінська в суперечці з Москвою, але транзит — лише одна з граней ускладнення в останній час російсько-білоруських відносин, пише "Газета.RU".

Так, Білорусь вимагає зниження ціни на газ, Росія їй нагадує про борг за нього і зі свого боку позбавляє Білорусь істотної частини нафтових поставок.

Нові тарифи на транспортування російської нафти через територію Білорусі (+7,7% до старих) автоматично застосовуються у зв'язку з тим, що Москва і Мінськ з минулого року так і не змогли прийти до домовленості, яка б влаштувала обидві сторони.

Читайте такожЛукашенко доручив знайти альтернативу російської нафтиВ 2016 році Мінськ заявляв, що має намір підвищити тариф на 50%, але пізніше відмовився від цієї ідеї, висунувши пропозицію про підвищення на 20,5%.

Російська «Транснефть», у свою чергу, запропонувала підвищити тариф на послуги ВАТ «Полоцктранснефть Дружба» на 11,76%, а на послуги ВАТ «Гомельтранснефть Дружба» — на 5,8%. По першому пункту Білорусь дала свою згоду, але за другим запропонувала зростання на 7,7%.

Домовитися сторонам так і не вдалося, в результаті чого була застосована методика розрахунку, згідно з якою вартість транспортування зростає на прогнозний середньорічний рівень інфляції плюс 3%, що в результаті дало саме те зростання тарифу, на якому наполягала Білорусь.

Причому якщо раніше Мінськ говорив, що новий тариф для «Гомельтранснефти Дружба» буде встановлено на термін до 31 березня 2017 року, то минулого тижня стало відомо, що нові ціни вводяться на весь рік.

Про це йдеться в постанові білоруського Міністерства антимонопольного регулювання і торгівлі. При цьому постанову було підписано 18 січня — менше ніж через тиждень після того, як «Транснефть» офіційно заявила, що поставки російської нафти до Білорусі в першому кварталі 2017 року становлять 4 млн, а не 4,5 млн тонн, як передбачалося раніше.

Суперечка через тарифи і бажання Росії «покарати» Білорусь зниженням поставок нафти є відлунням куди більш серйозного газового конфлікту.

Газова суперечка йде корінням в той же 2016 рік, коли Білорусь в односторонньому порядку вирішила, що ціна в $132 за 1 тис. кубометрів є несправедливою, і оплачувала російське паливо з розрахунку $73 за 1 тис. кубів. Власне, саме тоді Росія і почала обмежувати обсяги нафтових поставок.

Віце-прем'єр Росії Аркадій Дворкович заявив, що борг білоруської сторони оцінюється в $550 млн, але прогрес у переговорах про оплату газу за первісною формулою відсутній.

Білоруський політолог Олександр Класковський вважає, що Білорусь готується до тривалого протистояння, так як для Мінська питання газових цін є принциповим. Але при цьому російсько-білоруські відносини, за словами Класковського, носять непрозорий характер, а тому складно прогнозувати їх розвиток.