Авдіївка буде повністю відновлена одразу ж, щойно бойовики припинять вогонь - Гройсман

Авдіївка, яка виявилася протягом останніх днів в епіцентрі бойових дій і переживає постійні артилерійські обстріли, буде повністю відновлена відразу ж, щойно проросійські бойовики припинять вогонь, сказав в ході засідання уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він нагадав, що сьогодні є всі ресурси для того, щоб виконати всі необхідні роботи з відновлення електроенергії, тепло - та водопостачання. Однак проводити відновлювальні роботи під постійним вогнем не представляється можливим, зазначив прем'єр.

"Як тільки росіяни приймуть рішення припинити вогонь, одразу ж ремонтні бригади приступили до виконання своєї роботи, - сказав Гройсман. - Мета ворога - не тільки захопити частину території, але й посіяти паніку і відчай в душах громадян. Наше завдання - вистояти і дати можливість Україні на реалізацію свого потенціалу", - сказав Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, російсько-окупаційні війська почали інтенсивний обстріл українських позицій, а потім штурм в районі Авдіївської промзони в неділю, 29 січня, близько 5 годин ранку, але, зазнавши втрат, змушені були відступити. Під час відбиття штурму Авдіївки загинули кілька українських військових. У Генеральному штабі Збройних сил України прогнозують загострення ситуації в районі Авдіївки. Кабінет міністрів України розглядає різні варіанти проведення рятувальної операції в Авдіївці та моніторить ситуацію щохвилини.

За інформацією ДСНС, зараз ситуація в Авдіївці залишається вкрай складною, але контрольованою. Разом з тим сили ДСНС вже підготували план можливої евакуації мешканців міста у разі погіршення ситуації. На поточний момент фактично зупинені Авдіївський коксохімічний комбінат і Авдіївська фільтраційна станція. Разом з тим, комунальникам вдається забезпечувати мінімальний тиск в мережах і підтримувати температуру теплоносія для опалення житлових будинків.

Для недопущення переохолодження працюють пункти обігріву та життєзабезпечення. У місті немає централізованого енергопостачання, але соціально значущі об'єкти забезпечено автономними приладами електропостачання. Водопостачання здійснюється два рази на добу за рахунок резервних потужностей. Виконується підвезення питної води населенню.