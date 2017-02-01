Рятувальники розпочали роботи з відновлення енергопостачання Авдіївки

Рятувальники і элекротехнические бригади Державної служби з надзвичайних ситуацій отримали дозвіл на проведення огляду, розмінування та проведення необхідних робіт з відновлення енергопостачання Авдіївки, повідомив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Станом на 12:00 1 лютого отримано дозвіл на виконання завдань з обстеження та розмінування територій ЛЕП для проведення аварійно-відновлювальних робіт, - сказав глава уряду. - Залучено два піротехнічних розрахунку ДСНС, слідом у колоні йдуть 2 аварійні бригади, які відразу після розмінування почнуть відновлювати електропостачання".

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Як повідомляв УНІАН, російсько-окупаційні війська почали інтенсивний обстріл українських позицій, а потім штурм в районі Авдіївської промзони в неділю, 29 січня, близько 5 годин ранку, але, зазнавши втрат, змушені були відступити.

У Генеральному штабі Збройних сил України прогнозують загострення ситуації в районі Авдіївки. Кабінет міністрів України розглядає різні варіанти проведення рятувальної операції в Авдіївці та моніторить ситуацію щохвилини.

За інформацією ДСНС, зараз ситуація в Авдіївці залишається вкрай складною, але контрольованою. Разом з тим сили ДСНС вже підготували план можливої евакуації мешканців міста у разі погіршення ситуації. На поточний момент фактично зупинені Авдіївський коксохімічний комбінат і Авдіївська фільтраційна станція. Разом з тим, комунальникам вдається забезпечувати мінімальний тиск в мережах і підтримувати температуру теплоносія для опалення житлових будинків.

Для недопущення переохолодження працюють пункти обігріву та життєзабезпечення. У місті немає централізованого енергопостачання, але соціально значущі об'єкти забезпечені автономними приладами електропостачання. Водопостачання здійснюється два рази на добу за рахунок резервних потужностей. Йде підвіз питної води населенню.