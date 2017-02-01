Комерційна таємниця: "Нафтогаз" хоче засекретити ціну імпортного газу

Обов'язкове розкриття чутливої комерційної інформації, такої як вартість природного газу в контрактах на закупівлю «блакитного» палива Національним нафтогазовим холдингом «Нафтогаз України» у європейських постачальників, ставить держхолдинг у невигідне становище у порівнянні з приватними імпортерами і може призвести до зростання цін на імпортний газ і звуження кола постачальників. Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

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«Розкриття істотних умов контрактів може призвести до погіршення цінових пропозицій або звуження кола європейських постачальників «Нафтогазу», - відзначили в прес-службі, додавши, що це може призвести до вищих цін на закупівлю імпортного газу для українських споживачів.

За даними держхолдингу, європейські постачальники вважають, що публічне розкриття комерційної інформації такого рівня безпрецедентне для європейського ринку і не потрібне в країнах ЄС від будь-яких компаній, в тому числі, підприємств, які знаходяться у державній власності.

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«Ми не підтримуємо розширене оприлюднення чутливих комерційних даних, у тому числі інформації, що стосується ціни, яка в цілому вважається конфіденційною інформацією... і зазвичай захищається конкурентним законодавством ЄС», - наводиться в повідомленні коментар однієї з європейських компаній.

Також наголошується, що розкриття комерційної інформації ставить державну компанію у невигідне становище у порівнянні з приватними підприємствами, у яких немає таких зобов'язань.

За інформацією прес-служби, «Нафтогаз» звернувся до депутатів Верховної Ради з пропозицією переглянути вимоги до розкриття конфіденційної комерційної інформації таким чином, щоб зробити їх однаковими для компаній будь-якої форми власності, що буде відповідати вимогам статті 13 Конституції України (в якій зазначено, що всі суб'єкти права власності рівні перед законом – УНІАН) і конкурентного законодавства ЄС.

У той же час у прес-службі нагадали, що «Нафтогаз» виконує вимоги закону «Про відкритість використання публічних коштів», незважаючи на ряд неврегульованих питань, технічні збої у роботі порталу використання публічних коштів e-data.gov.ua».

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року Україна припинила імпортувати газ російського монополіста «Газпром». У 2016 році наша країна імпортувала 11,1 млрд куб. м газу тільки з ЄС, зокрема зі Словаччини – 9,1 млрд куб. м, Угорщини – 1 млрд куб. м, і Польщі – 1 млрд куб. м. Частка «Нафтогазу» у загальному імпорті склала близько 74% - 8,2 млрд куб. м.

Для фінансування імпортних поставок держхолдинг використовує кредитні лінії ЄБРР, банків Citi і Deutsche під кредитні гарантії в розмірі 500 млн дол., які були отримані від Світового банку. Крім того, «Нафтогаз» має намір підписати необхідні документи для отримання гарантій фінансової установи уряду США – організації OPIC (Overseas Private Investment Corporation) для фінансування імпорту газу американськими компаніями-трейдерами.

В середині січня комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко повідомив, що в лютому держхолдинг планує імпортувати природний газ в Україну в режимі більш 35-37 млн куб. м на добу.

Відповідно до статей 2 і 3 Закону «Про відкритість використання публічних коштів» підлягає обов'язковому розкриттю інформація про використання публічних коштів, а саме про вартість договору, ціні за одиницю купленої продукції, про кількість товарів або послуг. Також закон зобов'язує публікувати інформацію про використання коштів держкомпаній на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів.