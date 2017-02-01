Україна за рік видобула майже 20 мільярдів кубів газу

Україна в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшила видобуток природного газу на 0,5% - до 19,896 мільярда кубометрів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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За інформацією Міненерговугілля, Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" і його дочірні компанії в 2016 році скоротили видобуток на 0,8% - до 15,9 мільярда кубометрів. При цьому приватні компанії збільшили видобуток на 5,8% - до 4,087 мільярда кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році видобуток газу в Україні становив 19,7 мільярда кубометрів, а в 2013 році – 20,4 мільярда кубометрів. За 2015 рік видобуток скоротився порівняно з 2014 роком на 3,1% – до 19,2 мільярда кубометрів.

Протягом січня-листопада Україна збільшила видобуток газу на 0,6% - до 18,3 мільярда кубометрів.