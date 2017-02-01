"Газпром" з 1 лютого скоротив поставки в Європу по "Північному потоку" і OPAL

"Газпром" з 1 лютого скоротив транспортування по газопроводу OPAL у зв'язку з відміною аукціонів на лютий за рішенням Європейського суду, передає ТАСС.

"Транспортування газу по газопроводу OPAL знижено у зв'язку з відміною лютневих аукціонів за рішенням Європейського суду. Режим щодо інших газотранспортних коридорів без змін", - сказали в "Газпромі".

Читайте такожТранзит газу через Україну знизився на 19% через збільшення завантаження OPAL - "Нафтогаз"Між тим, як повідомляв "Інтерфакс", за даними OPAL Gastransport GmbH, прокачування по «Північному потоку» 1 лютого впаде більш ніж на 20%.

Згідно з даними оператора магістралі OPAL Gastransport GmbH, ще напередодні завантаження OPAL становило майже 99%, а з 1 лютого впало до 63,6%.

У жовтні 2016 року "Газпром" домовився з Єврокомісією про максимальне використанні потужностей газопроводу OPAL. До цього російський газовий холдинг мав доступ лише до 50% потужностей.

Однак польська PGNiG і уряд Польщі оскаржили рішення Єврокомісії в Європейському суді, в результаті чого рішення про розширення доступу "Газпрому" до трубопроводу OPAL було призупинено.

До речі, минулого тижня «Газпром» і Польща обмінялися черговими претензіями з питань постачань газу. Російська монополія попередила, що якщо польська PGNiG не укладе з нею довгостроковий контракт на транзит газу в Німеччину, то можуть виникнути проблеми з постачаннями сировини в Європу. У відповідь Варшава назвала «Газпром» «невизначеним партнером».

У сторін є ще п'ять років на переговори, поки не закінчиться чинний довгостроковий договір.

Газопровід OPAL потужністю 36 млрд куб. м з'єднує морський газопровід «Північний потік» з Німеччиною і Чехією. Газопровід дає вихід на ринки Центральної та Східної Європи в обхід України.

Починаючи з 22 грудня 2016 року використання маршруту «Північний потік» - OPAL зросло з 57,1 млн куб. м до 80,5 млн куб. м на добу (на 41%). В результаті «Газпром» наростив фізичне завантаження газопроводу OPAL з 50% до понад 80% його потужності. До 30 грудня обсяги транспортування газу через українську газотранспортну мережу в напрямку Словаччини зменшилися з 148,9 млн куб. м до 120,8 млн куб. м на добу (-19%).

Обмеження використання OPAL для «Газпрому» призвело до зростання цін на спотовому ринку на півночі Європи. Ціна газу з поставкою «протягом дня» на британському майданчику National Balancing Point (NBP) протестувала рівень $257,4 за 1000 куб. м після $248 на закриття торгів у вівторок.