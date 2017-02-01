Проблем з поставками російського газу через Україну до ЄС, незважаючи на сувору зиму, немає - віце-президент ЄК

Віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марош Шевчович констатує, що у постачанні російського газу до країн ЄС через Україну немає жодних проблем, незважаючи на сувору зиму.

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Про це він сказав у середу в Брюсселі на прес-конференції, передає власний кореспондент УНІАН.

«Я маю сказати, що, не зважаючи на сувору зиму, все працює добре. І я хотів би підкреслити, що ми використовуємо транспортні спроможності (української) інфраструктури для транспортування газу з Росії в Європу від 52% до 60%», - заявив Шевчович.

За словами віце-президента ЄК, сторони перебувають у постійному контакті з міністерствами енергетики Росії та України, також є постійний контакт на рівні компаній.

«Ми моніторимо потік, який постачає газ з Росії в Україну. Ми також маємо домовленості з обома сторонами, тому в разі, якщо з'являться якісь проблеми, ми використаємо механізм, побудований для можливих проблематичних ситуацій», - наголосив він.

При цьому Шевчович зауважив, що отримав запевнення від обох сторін, що в разі необхідності вони можуть швидко зустрітися.

Як повідомляв УНІАН, транзит природного газу через українську газотранспортну систему в 2016 році зріс на 23% в порівнянні з 2015 роком - до 82,2 млрд куб. м.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 млрд кубометрів природного газу. Порушення цієї норми Київ і Москва оскаржують в Арбітражному суді Стокгольма. Рішення суддів може бути винесено в першій половині поточного року.