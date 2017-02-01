Україна може стати енергонезалежною за рахунок імпорту газу з Норвегії та розвитку відновлюваної енергетики – експерти

Про це повідомили експерт у сфері енергетики Михайло Гончар і глава «Аграрної партії» України Віталій Скоцик в ході круглого столу в Києві.

«Важливою є позиція, пов'язана з можливою реалізацією проекту «Північних воріт» за постачання норвезького газу в Польщу, а з Польщі в Литву та Україну. У четвертому кварталі 2016 року ми спостерігали інтенсифікацію українсько-польського співробітництва з метою реалізації проекту інтерконектора на нашому кордоні, який дозволить збільшити торгівлю газом», - сказав Гончар в ході свого виступу на круглому столі.

У той же час Скоцик додав, що у разі, якщо проект «Північних воріт» буде успішно реалізований, і при цьому Україна збільшить власний видобуток блакитного палива, наша країна зможе знизити энергозалежність в найближчому майбутньому.

Разом з тим Скоцик зазначив, що Україні необхідно стимулювати виробництво енергії з альтернативних джерел, що дозволило б збільшити валютні надходження в державу.

В якості прикладу він навів виробництво дизельного палива з ріпаку. За словами експерта, Україна займає друге місце в світі з вирощування цієї культури, але фактично не виробляє дизель, а постачає її на зовнішні ринки як сировини.

«Все, що ми робимо, ми продаємо західно-європейським країнам. На кожній тонні ріпаку, яку ми поставляємо на зовнішні ринки 330 дол., вони створюють близько 900 дол. доданої вартості», - зазначив Скоцик.

На думку лідера «Аграрної партії», Україна зможе отримати додатковий обсяг енергоресурсів у разі використання енергії з відновлюваних джерел. Наприклад, за словами експерта, для цих цілей наша країна могла б використовувати біомасу на полях.

«Якщо ми зібрали 66 млн тонн зерна, то пропорція зерна і біомаси на поле приблизно однакова. Тобто у нас одній біомаси на полі близько 66 млн тонн, яка лежить на поверхні. ¼ Повинна використовуватися для відновних процесів у ґрунті, але все інше, орієнтовно 50 млн тонн, це те, що може легко перероблятися в поновлювані джерела енергетики», - сказав він.

Скоцик додав, що частка відновлюваних джерел в енергетичному балансі розвинених країн становить не менше 15-20%. У той час як в Україні цей показник значно менший і, за оцінками експерта, становить близько 2%.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня минулого року український і польський оператори газотранспортних систем, компанії «Укртрансгаз» і Gaz-System S. A., підписали угоду про правила взаємодії для з'єднання транспортних систем двох країн через майбутній інтерконнектор «Польща – Україна». Згідно з планами сторін, будівництво інтерконектора включатиме будівництво магістрального газопроводу «Германовичи - польсько-український кордон», загальною довжиною приблизно 1,5 км, на території Польщі, і «Більче-Волиця – українсько-польський кордон», протяжністю майже 110 км на території України. Основна мета об'єднання польської і української ГТС – збільшити можливості імпорту газу з ЄС через Польщу і забезпечити можливість зберігання європейського газу в українських сховищах. Даний проект планується завершити до 2020 року.

26 січня 2016 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна до 2020 року, за розрахунками уряду, повинна повністю забезпечувати свої потреби в природному газі і припинити його закупівлю з будь-яких джерел.

У 2016 році в країні вдалося зупинити падіння власного видобутку газу і наростити її на 100 млн кубометрів.

Згідно проекту Енергетичної стратегії України до 2035 року, Україна може до 2035 року збільшити частку відновлюваних джерел енергії в загальному енергобалансі з нинішніх 6% до 20%.