Українська енергетика може значно зменшити залежність від імпортних енергоносіїв

Про це йдеться в сюжеті телеканалу «112 Україна».

Проект будівництва затверджено Кабміном у 2013 році. Вже цьогоріч ПАТ “Укргідроенерго” планує розпочати першочергові будівельні роботи. Кошти на цей етап виділила Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг у тарифі компанії. Загалом кошторис проекту складає півтора мільярди доларів.

Проектом передбачено фінансування не тільки за рахунок тарифу Укргідроенерго, а й за рахунок залучення кредитних ресурсів, в тому числі, міжнародних фінансових організацій. На сьогодні співвідношення планованих до залучення кредитних коштів МФО і засобів ПАТ "Укргідроенерго" до загальної вартості будівництва становить приблизно 80 на 20 відсотків. Але при цьому інтерес до проекту проявляє не тільки Світовий банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк, а й банк Європейський банк реконструкції і розвитку, і німецький банк КФВ, - розповідає заступник генерального директора ПАТ «Укргідроенерго» Юрій Литвиненко.

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Проект Канівської ГАЕС включено у ряд державних програм з енергетики. Вона буде потужним регулятором, акумулятором та мобільним резервом для всієї енергосистеми країни.

«Робота Канівської ГАЕС дозволить в рік економити 125 млн кубічних метрів газу і півмільйона тонн вугілля. Як ви знаєте, це ресурси імпортні, тобто, ми зараз говоримо про зниження енергетичної залежності України від імпортних енергетичних ресурсів» - зазначає Ю. Литвиненко.

За інформацією «112 Україна» в Укргідроенерго розповідають - проект пройшов усі необхідні експертизи, нині очікують дозволу на проведення будівельних робіт. А також зазначають - значні кошти у проекті закладено на програми компенсації можливої шкоди для навколишнього середовища.