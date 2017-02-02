Транзит російського газу через Україну в січні збільшився на 38%

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у січні 2017 року збільшився порівняно з січнем 2016 року на 38% - до 8,9 млрд куб. м, свідчать дані держкомпанії «Укртрансгаз».

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Як повідомляв УНІАН, транзит природного газу через українську газотранспортну систему в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 млрд куб. м.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менш як 110 млрд кубометрів природного газу.

Порушення цієї норми Київ і Москва оспорюють в Арбітражному суді Стокгольма. Рішення суддів може бути винесено в першій половині поточного року.