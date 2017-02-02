Україна в січні збільшила імпорт газу в 1,6 раза

Україна в січні 2017 року збільшила імпорт природного газу порівняно з січнем 2016 року на 59,4% - до 1,455 млрд куб. м, йдеться в повідомленні оператора ГТС України – держкомпанії «Укртрансгаз».

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За даними «Укртрансгазу», в січні Україна імпортувала 1,3 млрд куб. м газу зі Словаччини, а також з Угорщини та Польщі по 0,1 млрд куб. м.

У компанії повідомили, що Україна не імпортує газу з Росії вже 433 дні.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Україна імпортувала 11,1 млрд куб. м газу лише з ЄС, зокрема зі Словаччини – 9,1 млрд куб. м, Угорщини – 1 млрд куб. м та Польщі – 1 млрд куб. м.