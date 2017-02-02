Ціни на нафту повернулися до зростання після падіння напередодні

Світові ціни на нафту перейшли до зростання, незважаючи на дані Міненерго США про зростання запасів "чорного золота" в країні; інвестори налаштовані позитивно завдяки повідомленнями про скорочення видобутку сировини в рамках угоди ОПЕК, до якого раніше приєднався ряд інших нафтовидобувних країн, повідомляє Прайм.

"Станом на 12:04 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,76% - до 57,23 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI підвищувалася на 0,54% - до 54,19 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що на нафтовий ринок продовжує чинити тиск статистика Міненерго США. За даними відомства, комерційні запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 27 січня, зросли на 6,5 мільйона барелів, до 494,8 мільйона барелів. При цьому аналітики вважали, що показник збільшився лише на 3,3 мільйона барелів, до 491,6 мільйона барелів.

"Стримує здешевлення "чорного золота" скорочення видобутку країнами, що входять і не входять в ОПЕК. Згідно з даними дослідження, проведеного агентством Reuters, видобуток країнами ОПЕК скоротилася на 1 мільйон барелів у день у січні, до 32,27 мільйона барелів на день", - підкреслює видання.

Разом з тим аналітики BMI Research, думку яких наводить агентство, прогнозують впевнене зростання видобутку нафти на Близькому Сході, яка може збільшитися на 2,44 мільйона барелів на добу в 2017-2021 роках.