Запаси газу в ПСГ України за січень скоротилися майже на 18%

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) протягом січня 2017 року скоротилися на 17,6%, або на 2,1 мільярда кубометрів - до 9,8 мільярда кубометрів.

Про це повідомляє прес-служба компанії-оператора газотранспортної системи "Укртрансгаз".

Також повідомляється, що станом на початок лютого сховища були заповнені на 31%.

"За оперативною інформацією центрального диспетчерського департаменту, відбір газу здійснюється на 10 сховищах в режимі 92 мільйони кубометрів на добу", - повідомили в прес-службі, додавши, що для покриття потреб українських споживачів використовується газ внутрішнього видобутку (в режимі 57 мільйонів кубометрів на добу), імпортований з Європи (45 мільйонів кубометрів в добу), а також "блакитне" паливо з ПСГ.

Читайте такожКомерційна таємниця: "Нафтогаз" хоче засекретити ціну імпортного газу

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року уряд затвердив графік підготовки України до опалювального сезону, а також визначило обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. Зокрема, запаси газу в підземних сховищах повинні були становити не менше 17 мільярдів кубометрів. При цьому, за оцінками НАК "Нафтогаз України", запас газу в 14,5 мільярда кубометрів є достатнім для проходження опалювального сезону.

В опалювальний сезон 2016-2017 років Україна увійшла з запасами "блакитного" палива на рівні 14,7 мільярда кубометрів.