Україна в січні збільшила видобуток газу до 1,8 мільярда кубів
15:20, 02 лютого 2017Енергетика
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Зростання показників було обумовлено за рахунок видобутку газу приватними компаніями.
Ілюстрація REUTERS
Україна в січні 2017 року порівняно аналогічним періодом 2016 року збільшила видобуток природного газу на 2% - до 1,762 мільярда кубометрів.
Про це повідомляє прес-служба державної компанії оператора газотранспортної системи "Укртрансгаз".
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Також наголошується, що зростання показників був обумовлений за рахунок видобутку приватними компаніями.
Як повідомляв УНІАН, за 2015 рік видобуток газу скоротився порівняно з 2014 роком на 3,1% – до 19,2 мільярда кубометрів.
Минулого року Україна порівняно з 2015 роком збільшила видобуток газу всього на 0,5% - до 19,896 мільярда кубометрів.
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