Без європейських партнерів: "Газпром" вирішив сам купити решту 50% оператора "Північного потоку-2"

Рада директорів "Газпрому" 1 лютого погодила придбання компанією ще 50% акцій Nord Stream 2 AG, йдеться в матеріалах "Газпрому". Таким чином частка прямого володіння "Газпрому" в компанії становитиме 100%.

Читайте такожЄС повинен заблокувати будівництво газопроводу "Північний потік-2" - Коболєв"Погодити придбання ПАТ "Газпром" 30 тисяч акцій компанії Nord Stream 2 AG, які належать компанії Gazprom Gerosgaz Holdings B. V., номінальною вартістю одна тисяча швейцарських франків кожна, загальною вартістю 30 мільйонів швейцарських франків, що становить 50% статутного капіталу компанії Nord Stream 2 AG, за ціною 30 мільйонів євро", - йдеться в повідомленні, передає Прайм.

Перший пакет у розмірі 50% акцій Nord Stream 2 AG "Газпром" придбав у грудні минулого року.

Nord Stream 2 AG - компанія, створена для планування, будівництва і подальшої експлуатації газопроводу "Північний потік-2". Штаб-квартира компанії розташована в місті Цуг, Швейцарія. Раніше Nord Stream 2 AG на 100% належав Gazprom Gerosgaz Holdings B. V. — дочірній компанії "Газпрому", яка зареєстрована в Нідерландах.

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч із "Північним потоком".

Раніше передбачалося, що партнери "Газпрому" - Engie, OMV, Shell, Uniper і Wintershall - стануть акціонерами Nord Stream 2 (з частками по 10%), однак від створення СП було вирішено відмовитися. Остаточна структура проекту поки не визначена.