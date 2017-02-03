Лукашенко попередив Москву: Білорусь без російської нафти може обійтися

Білорусь може обійтися без російської нафти, хоча це і буде важко. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з представниками громадськості, білоруських і зарубіжних ЗМІ, передає БЕЛТА.

"Без російської нафти ми обійдемося", - сказав глава держави.

Президент Білорусі констатував відсутність прогресу в переговорах з Росією щодо постачання в Білорусь нафти і газу.

"Домовитися поки не змогли", - сказав глава держави.

Читайте такожЛукашенко доручив знайти альтернативу російській нафтіВін зазначив, що не завжди російська сторона приймає білоруську делегацію належним чином. За словами Президента, часом ставлення до білоруської делегації байдуже. "Приїжджають міністри - стоять у адміністратора в черзі", - розповів Олександр Лукашенко.

Як повідомляв УНІАН, Білорусь з 1 лютого підвищила тарифи на транзит російської нафти у відповідь на небажання РФ знизити вартість газу.

Газовий спір почався в 2016 році, коли Білорусь в односторонньому порядку вирішила, що ціна в $132 за 1 тис. кубометрів є несправедливою, і оплачувала російське паливо з розрахунку $73 за 1 тис. кубів. Власне, саме тоді Росія і почала обмежувати обсяги нафтових поставок. Віце-прем'єр Росії Аркадій Дворкович заявив, що борг білоруської сторони оцінюється в $550 млн, але прогрес у переговорах про оплату газу за первісною формулою відсутній. Білоруський політолог Олександр Класковський вважає, що Білорусь готується до тривалого протистояння, так як для Мінська питання газових цін є принциповим. Але при цьому російсько-білоруські відносини, за словами Класковського, носять непрозорий характер, а тому складно прогнозувати їх розвиток.

Як стало відомо 1 лютого, Росія вирішила встановити прикордонну зону на кордонах Смоленської, Псковської і Брянської областей з Білоруссю. Представник МЗС Білорусі Марія Ваньшина заявила, що Росія не попередила республіку про своє рішення це зробити.