Білорусь подала в суд через скорочення Росією постачання нафти

Білорусь подала в суд з приводу скорочення постачання російської нафти. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з представниками громадськості, білоруських і зарубіжних ЗМІ, передає БЕЛТА.

"Суперечка йшла виключно по газу. Вони почали в порушення всіх домовленостей різати нафту. Ми звернулися, звичайно, в суд. Судовий розгляд буде", - сказав Лукашенко.

При цьому він підкреслив, що Білорусь і Росія - дві найближчі країни, і такі конфлікти не повинні мати місце.

Читайте такожЛукашенко зробив несподівану заяву: заговорив про війну в "братній Україні"Як повідомляв УНІАН, сьогодні Лукашенко заявив, що Білорусь може обійтися без російської нафти, хоча це і буде важко.

"Без російської нафти ми обійдемося", - сказав глава держави.

Білорусь з 1 лютого підвищила тарифи на транзит російської нафти у відповідь на небажання РФ знизити вартість газу.

Газовий спір почався в 2016 році, коли Білорусь в односторонньому порядку вирішила, що ціна в $132 за 1 тис. кубометрів є несправедливою, і оплачувала російське паливо з розрахунку $73 за 1 тис. кубів. Власне, саме тоді Росія і почала обмежувати обсяги нафтового постачання.

Віце-прем'єр Росії Аркадій Дворкович заявив, що борг білоруської сторони оцінюється в $550 млн, але прогрес у переговорах про оплату газу за первісною формулою відсутній.

Білоруський політолог Олександр Класковський вважає, що Білорусь готується до тривалого протистояння, так як для Мінська питання газових цін є принциповим. Але при цьому російсько-білоруські відносини, за словами Класковського, носять непрозорий характер, а тому складно прогнозувати їх розвиток.

Як стало відомо 1 лютого, Росія вирішила встановити прикордонну зону на кордонах Смоленської, Псковської і Брянської областей з Білоруссю. Представник МЗС Білорусі Марія Ваньшина заявила, що Росія не попередила республіку про своє рішення це зробити.