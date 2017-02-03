Населення в 2016 році збільшило споживання газу на 5%, промисловість скоротила на 12%

Населення України в 2016 році збільшило споживання природного газу, в порівнянні з 2015 роком, на 5% - до 11,9 мільярда кубометрів, промисловість скоротила на 12% - до 9,9 мільярда кубометрів.

Про це повідомила прес-служба Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України".

Читайте такожЗапаси газу в ПСГ України за січень скоротилися майже на 18%

Згідно з повідомленням, теплокомуненерго при виробництві теплової енергії для потреб населення в 2016 році скоротили споживання газу на 3% - до 5,7 мільярда кубометрів. При цьому, збільшили його на 33%, до 1,6 мільярда кубометрів, при виробництві теплової енергії для бюджетних установ та промисловості.

Технологічні витрати на видобуток, транспортування і розподіл газу в 2016 році збільшилися на 9% - до 3,6 мільярда кубометрів. "Збільшення використання газу цій категорії споживачів пов'язано насамперед із зростанням обсягів транзиту російського газу", - пояснили в прес-службі "Нафтогазу".

Як повідомляв УНІАН, за даними "Нафтогазу", Україна в 2016 році спожила 33,2 мільярда кубометрів газу, що на 2% менше показника 2015 року.