В Авдіївці досі немає світла: ремонтним роботам заважають обстріли бойовиків

Ремонтні роботи з відновлення електропостачання в Авдіївці знову не було розпочато через обстріли.

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і ВПЛ України на своїй сторінці в Facebook.

"У зв'язку з порушенням режиму тиші" ремонтні роботи не було розпочато. Ремонтні бригади зробили спробу відновити електропостачання за тимчасовою схемою, однак на тривалий час цього зробити не вдалося", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією, співробітники міністерства спільно з технічними фахівцями розробляють альтернативну схему електропостачання в Авдіївці.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський поінформував, що російська сторона в Спільному центрі з контролю і координації надала письмові гарантії припинення вогню в районі перебитою лінії електропередач біля Авдіївки.

Разом з тим, пізніше в штабі АТО повідомили, що бойовики не дотримуються домовленості про режим "тиші" і продовжують обстріли з важкого озброєння.