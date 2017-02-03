В Авдіївці досі немає світла: ремонтним роботам заважають обстріли бойовиків
Співробітники міністерства спільно з технічними фахівцями розробляють альтернативну схему електропостачання в Авдіївці.
Ремонтні роботи з відновлення електропостачання в Авдіївці знову не було розпочато через обстріли.
Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і ВПЛ України на своїй сторінці в Facebook.
"У зв'язку з порушенням режиму тиші" ремонтні роботи не було розпочато. Ремонтні бригади зробили спробу відновити електропостачання за тимчасовою схемою, однак на тривалий час цього зробити не вдалося", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією, співробітники міністерства спільно з технічними фахівцями розробляють альтернативну схему електропостачання в Авдіївці.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський поінформував, що російська сторона в Спільному центрі з контролю і координації надала письмові гарантії припинення вогню в районі перебитою лінії електропередач біля Авдіївки.
Разом з тим, пізніше в штабі АТО повідомили, що бойовики не дотримуються домовленості про режим "тиші" і продовжують обстріли з важкого озброєння.