В Україні за минулий рік збільшилася потужність об'єктів відновлювальної енергетики в 4 рази - Держенергоефективності

Про це повідомила прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності).

Згідно з повідомленням, станом на 1 січня 2017 року встановлена потужність об'єктів відновлювальної енергетики в Україні (без урахування тимчасово окупованих територій та АР Крим), які працюють за «зеленим» тарифом, що становить 1117,7 МВт.

«У 2016 році було введено 120,6 МВт потужності об'єктів електроенергетики, які працюють за «зеленим» тарифом (у 4 рази більше, ніж за минулий рік), що характеризує відновлення темпів розвитку відновлюваної електроенергетики», - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що після майже дворічного затишшя в секторах вітроенергетики та біоенергетики було введено 3 вітроелектростанції загальною потужністю 11,6 МВт і 1 електростанцію на біомасі потужністю 3,5 МВт.

Як повідомляв УНІАН, кількість домогосподарств,які встановлюють сонячні панелі на дахах своїх будинків, у 2016 році збільшилася в 4 рази порівняно з показником 2015 року – до 1,1 тис. При цьому обсяг потужності домашніх сонячних панелей виріс майже в 7 разів - до 16,7 МВт в кінці 2016 року з 2,2 МВт станом на кінець 2015 року.