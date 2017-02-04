"Нафтогаз" у 2016 році купував газ у 15 європейських компаній

Про це повідомила прес-служба компанії.

«У 2016 році «Нафтогаз» імпортував з європейського ринку 8,2 млрд куб. м газу, що на 1 млрд куб. м (11%) менше, ніж у попередньому році. Загальний обсяг імпорту газу «Нафтогазом» за всіма напрямками зменшився на 47% порівняно з 2015 роком. Кількість європейських постачальників, у яких «Нафтогаз» закуповував природний газ в 2016 році, склала 15 компаній. Жодна з цих компаній не постачає більше 30% обсягу імпортованого газу», - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що частка «Нафтогазу» в імпорті у 2016 році зменшилася на користь приватних імпортерів. Торік приватні компанії імпортували в 2,6 рази більше газу, ніж у 2015 році – 2,9 млрд куб. м проти 1,1 млрд куб. м.

За даними холдингу, газ до України в 2016 році імпортували більше 20 компаній.

Як повідомляв УНІАН, частка приватних компаній, які займаються імпортом природного газу в Україну з Європи, в 2016 році досягла 26%, тоді як в 2014 році їх частка становила 1%.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 млрд куб. м газу тільки з ЄС, зокрема зі Словаччини – 9,1 млрд куб. м, Угорщини – 1 млрд куб. м і Польщі – 1 млрд куб. м.

В Україні 1 жовтня 2015 року вступив в силу закон про ринок природного газу, згідно з яким найбільший в Україні державний енергохолдинг «Нафтогаз України» втрачає монополію на цьому ринку.