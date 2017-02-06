Нафта дорожчає на фоні введення США санкцій проти Ірану

Ціни на нафту зросли в ході ранкових торгів у понеділок на тлі ослаблення долара і побоювань в тому, що введення США нових санкцій проти Тегерана може вплинути на експорт іранської нафти.

Читайте такожБілорусь подала в суд через скорочення Росією постачання нафтиСьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent піднялися на 0,37 відсотка до $57,02 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $54,04, на 0,39 відсотка вище за попереднє закриття.

На стороні нафти ослаблення долара, індекс якого знизився на 0,14 відсотка до кошика основних валют, пише Рейтер.

Відносини між Іраном і США загострилися після запуску Тегераном балістичної ракети. У п'ятницю США ввели санкції стосовно 13 осіб і 12 підприємств, пов'язаних з Іраном.

На думку трейдерів, посилення санкцій проти Тегерана може стати стримуючим фактором для експорту іранської нафти.

Подальше зростання цін стримало збільшення кількості бурових установок у США.

За тиждень, що завершився 3 лютого, кількість бурових установок у США зросла на 17 одиниць до 583, показали в п'ятницю дані нафтосервісної компанії Baker Hughes. Це найвищий показник з жовтня 2015 року.

Зростання видобутку в США нівелює зусилля країн-членів організації нафтоекспортерів (ОПЕК) і держав, що не входять в картель, домовилися про спільне зниження виробництва приблизно на 1,8 мільйона барелів на добу заради відновлення балансу на світовому ринку.

Відтягує балансування ринку і рішення ОПЕК не скорочувати поставки сировини своїм основним клієнтам в Азії. Зниження обсягу поставок в основному торкнеться Європи і США, де зростання попиту слабкіше або домінують інші постачальники.

Зниження імпорту в Китай, який в останні роки був основним драйвером зростання світового попиту на нафту, також чинило тиск на котирування, сказали аналітики BMI Research.

За їхніми словами, нафтопереробні потужності в Китаї знизяться приблизно на 6 відсотків (близько 900.000 барелів на добу) в першій половині 2017 року у зв'язку з сезоном ремонту на місцевих НПЗ.