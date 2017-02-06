Енергопостачання в Авдіївці повністю відновлено - Гройсман

Енергопостачання Авдіївки, яка опинилася в епіцентрі бойових дій на сході України, повністю відновлено, незважаючи на те, що всі необхідні роботи велися під постійними обстрілами з боку бойовиків. Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі одного з телеканалів.

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«Енергопостачання в Авдіївці повністю відновлено. Але як тільки ремонтні служби приступали до виконання робіт, бойовики починали обстріл, - сказав Гройсман. - Зараз наше завдання - підтримати жителів Авдіївки, відновити нормальну життєдіяльність міста, якщо її можна назвати нормальною, тому що загроза обстрілів по всій лінії зіткнення залишається щохвилинною».

Гройсман нагадав, що всі дні масованих обстрілів міста всі служби перебували в постійній готовності допомогти городянам. «Зараз всі служби на місці. Всі знають, що робити для відновлення, - зазначив Гройсман. - Будемо робити все можливе для відновлення міста, щоб не відключати електроенергію, але ми не можемо прогнозувати дії бойовиків. Вони в будь-яку хвилину можуть вдарити по енергооб'єктах».

Як повідомляв УНІАН, Авдіївка (Донецька обл.) з кінця січня піддається постійним атакам бойовиків, в місті кілька днів було відключено енергопостачання через пошкодження комунікацій. Незважаючи на постійну небезпеку обстрілів, комунальним службам у стислі терміни вдалося відновити теплопостачання міста та організувати подачу води за графіком.

Крім того, в місті розгорнуто пункти обігріву та харчування, які, за даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, вже звернулися понад 10 тис. осіб. З міста евакуйовано близько 300 осіб, переважно діти.

Соціальні служби забезпечують людей продуктовими пайками та теплим одягом. За даними Донецької військово-цивільної адміністрації, в місті зруйновано в тій чи іншій мірі близько 200 будівель, разом з тим лікарня і пункт зв'язку працюють у штатному режимі. Місту надають допомогу прилеглі регіони - направляють будматеріали та гуманітарні вантажі.