В українських сховищах залишилося 9,6 мільярда кубів газу

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 28 січня по 4 лютого скоротилися на 5,3%, або на 536 млн куб. м, - до 9,579 млрд куб. м з 10,116 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, 4 лютого зі сховищ було відібрано 58,9 млн куб. м газу.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2016 року уряд затвердив графік підготовки України до опалювального сезону, а також визначив обсяги запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. Зокрема, запаси газу в підземних сховищах мають становити не менше 17 млрд кубометрів. При цьому, за оцінками НАК «Нафтогаз України», запас газу у 14,5 млрд кубометрів є достатнім для проходження опалювального сезону.

В опалювальний сезон 2016-2017 рр. Україна увійшла із запасами «блакитного» палива на рівні 14,7 млрд куб. м.