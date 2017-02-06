Україна в січні значно збільшила імпорт нафти і нафтопродуктів

Україна в січні 2017 року імпортувала сирої нафти і газового конденсату в грошовому вираженні на 24,4 млн дол., що на 19,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.

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Основні поставки нафти (56,5%) були здійснені з Азербайджану – на суму 13,8 млн дол., Казахстану (38,9%) – 9,5 млн дол., Румунії (2,7%) – 656 тис. дол., з інших країн було поставлено сировини на 474 тис. дол.

Також Україна в січні 2017 року імпортувала нафтопродуктів на 281,8 млн дол., що на 63,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Згідно з даними відомства, імпорт нафтопродуктів з Білорусі в грошовому вираженні становив 124,4 млн дол. (44,1% від витрат на імпорт нафтопродуктів), з Росії – 93,1 млн. дол. (33%), з Греції – 22,2 млн дол. (частка 7,9%). З інших країн за звітний період було імпортовано нафтопродуктів на 42 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році порівняно з 2015 роком, за даними Фіскальної служби, збільшила імпорт нафти і газового конденсату в грошовому вираженні в 2,1 раза - до 174 млн дол.

Україна в 2016 році імпортувала нафтопродуктів на 3,267 млрд дол., що на 15,3% менше, ніж у 2015 році.

При цьому майже половина всього обсягу імпорту нафтопродуктів в Україну припала на Білорусь – 1,794 млрд дол. На другому місці (близько 20%) був імпорт палива з Росії – 0,543 млрд дол., на третьому – з Литви (0,355 млрд дол., або 10,9%).