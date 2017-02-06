Помер голова Держатомрегулювання Сергій Божко

Про це повідомляє прес-служба Держатомрегулювання.

"6 лютого 2017 року на робочому місці серце Божка Сергія Георгійовича перестало битися. Колектив Держатомрегулювання сумує і висловлює щирі співчуття родині покійного і поділяє їх горе. Світла пам'ять про Божка Сергія Георгійовича назавжди залишиться в наших серцях", - йдеться в повідомленні.

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Згідно повідомлення, Божко народився 26 жовтня 1958 року народження, у 1982 році він закінчив Київський політехнічний інститут. У 1982-1993 працював у Київському науково-дослідному і проектно-конструкторському інституті "Енергопроект" і брав участь в проектуванні АЕС в Угорщині, Україні і Болгарії.

З 1993 року почав свою роботу в структурі Держатомрегулювання, в період 2005-2011 років обіймав посаду заступника голови інспекції і відповідав за державне регулювання у сфері безпеки ядерних установок.

У 2011-2014 роках він працював в Національній атомній енергогенеруючій компанії "Енергоатом" на посаді директора з ядерної та радіаційної безпеки. З 2014 року обіймав посаду керівника Держатомрегулювання.