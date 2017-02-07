Нафта дорожчає після падіння напередодні

Нафта трохи дорожчає у вівторок в рамках корекції після здешевлення більш ніж на 2% на торгах у понеділок, повідомляє Прайм.

"Станом на 07:20 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,22% - до 55,84 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI піднімалася на 0,19% - до 53,11 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

"Чорне золото" дешевшало в понеділок, реагуючи на опубліковані в п'ятницю дані американської нафтосервісної компанії Baker Hughes щодо кількості бурових установок в країні.

"За тиждень, що завершився 3 лютого, показник зріс на 17 штук, або на 2,4%, до 729 одиниць, у тому числі кількість нафтових установок збільшилася на 17 одиниць, або на 3%, до 583 штук, кількість газодобувних установок не змінилася, зберігшись на рівні 145 штук. У річному вираженні кількість бурових установок у США зросла на 158 штук, або на 27,7%", - підкреслює видання.

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"Кількість бурових установок у США зараз знаходиться на найвищому рівні за 14 місяців, збільшившись на 20% з моменту, коли було досягнуто угоду країнами ОПЕК про скорочення видобутку", - цитує агентство Reuters неназваних аналітиків банку ANZ.

Дана угода є ключовим фактором, який підтримує нафтові ціни, зазначає агентство.

Ринок відреагував на прогноз BMI Research, що імпорт нафти в Китаї знизиться в першому півріччі 2017 року. Це пов'язано з ремонтними роботами на нафтопереробних заводах країни.