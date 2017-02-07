В Ірані знайшли нові запаси нафти на 15 мільярдів барелів

Іран виявив нові запаси нафти в розмірі 15 мільярдів барелів, з яких 2 мільярди барелів - видобувні, повідомляє Прайм з посиланням на Національну іранську нафтову компанію (NIOC).

Крім того, Іран приростив запаси газу на 1,8 трильйона кубометрів, близько половини з яких - видобувні, наводяться в релізі слова керуючого директора NIOC Алі Кардора (Ali Kardor). Він також зазначив, що для використання цих резервів необхідні величезні інвестиції та сучасні технології.

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Кардор також повідомив, що Іран вже до квітня вийде на потужність видобутку нафти близько чотирьох мільйонів барелів на добу. Після зняття санкцій у січні 2016 року виробництво нафти було на рівні трохи більше 2 мільйонів барелів на день.

Іран рік тому позбувся більшості накладених на країну санкцій, коли МАГАТЕ оприлюднило доповідь, підтвердивши готовність влади країни реалізувати створену для неї шляхом довгих переговорів програму по значному зниженню свого ядерного потенціалу. Пізніше ЄС та США підтвердили зняття з Ірану економічних і фінансових санкцій, пов'язаних з його ядерною програмою.

Країна після зняття обмежень прагне максимально наростити експорт нафти, намагаючись повернути собі втрачену через санкції частку ринку.