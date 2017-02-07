Нафтогазова компанія JKX Oil & Gas відсудила в українського уряду $12 мільйонів

Про це йдеться в повідомленні компанії, розміщеному на сайті Лондонської фондової біржі.

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«Компанія зазначає, що арбітраж встановив, що уряд України порушив положення двостороннього інвестиційного договору між урядом Сполученого Королівства та урядом України і виніс рішення про відшкодування збитків JKX в розмірі приблизно 12 млн дол.», - йдеться в повідомленні.

Пізніше в Міністерстві юстиції України прокоментували рішення Суду Лондона. «Суд зобов'язав Україну виплатити лише 11,7 млн дол., тобто задовольнив менше 5% позовних вимог компанії, - наголошується в коментарі Мін'юсту. - Це однозначний успіх для України, особливо з урахуванням того, що арбітраж підтвердив правомірність підвищення ставок ренти на видобуток нафти і газу нашою державою. Така позиція суду є підтвердженням того, що держава Україна веде себе правомірно, забезпечуючи належну плату за використання природних ресурсів. Часи копійчаної плати за користування надрами відійшли в минуле. Україна розглядає питання про оскарження цієї справи в частині присуджених сум».

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Як повідомляв УНІАН, JKX Oil & Gas в початку січня 2015 року повідомила про призупинення в Україні програми буріння свердловин на 2015 рік через дворазове підвищення податків та зобов'язання промислових споживачів газу купувати паливо в зимовий період виключно у НАК «Нафтогаз України», що значно звужує ринок для приватних гравців.

До цього, наприкінці грудня 2014 року, Верховна Рада встановила на постійній основі ставку плати за користування надрами під час видобутку природного газу для приватних компаній на рівні 55% замість 28%, що діяли до серпня 2014 року. Однак, з 1 січня 2016 року рентні ставки були скорочені вдвічі.

В середині лютого 2015 року JKX Oil & Gas подала позов проти України до Торгової палати Стокгольма, в якому компанія вимагала компенсацію у розмірі 180 млн дол.

Раніше компанія очікувала, що в липні 2016 року буде проведено арбітражне слухання у цій справі. Також представники JKX відзначали, що на вимогу компанії арбітром було винесено рішення про заборону застосування до JKX підвищеного оподаткування під час видобутку газу в Україні.

Довідка УНІАН. Компанія JKX Oil & Gas plc займається розвідкою, видобутком нафти і газу в Україні (основний бізнес), Грузії, Угорщини, Болгарії, Словаччини, США та Росії. JKX Oil & Gas входить в лістинг Лондонської фондової біржі.

В Україні JKX Oil & Gas через створену в 1994 році Poltava Petroleum Company (СП «Полтавська газонафтова компанія») розробляє Ново-Миколаївське родовище в Полтавській області загальною площею 271 кв. км, а також має дозвіл на розвідку Заплавського, Єлизаветівського та Червоноярского-Східного родовищ загальною площею 171,2 кв. км.