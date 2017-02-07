Путін підписав закон про ратифікацію угоди з Туреччиною щодо газопроводу в обхід України

Президент РФ Володимир Путін підписав закон про ратифікацію угоди з Туреччиною щодо газопроводу «Турецький потік» в обхід України по дну Чорного моря.

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Як передає кореспондент УНІАН, закон опубліковано на порталі правової інформації.

Держдума ратифікувала угоду 20 січня, Рада Федерації - 1 лютого.

У пояснювальній записці зазначається, що доцільність реалізації проекту газопроводу «Турецький потік» і підписання угоди зумовлені кількома причинами, зокрема, скороченням транзитних ризиків та забезпеченням виконання ПАТ «Газпром» контрактних зобов'язань з постачання газу в Туреччину і країни ЄС після 2019 року.

«Надійні та безперебійні постачання російського газу по газопроводу «Турецький потік» дадуть змогу забезпечити щорічні надходження до бюджету РФ експортних мит у розмірі близько 750 млн дол. тільки щодо першої нитки газопроводу, призначеної для постачання газу турецьким покупцям», - йдеться в документі.

«У разі реалізації другої нитки і залежно від переліку країн, покупці газу з яких отримуватимуть блакитне паливо, що йде транзитом через Туреччину з другої нитки, співставні надходження до бюджету РФ можуть бути забезпечені за рахунок експортних мит на поставки по другій нитці», - наголошується в документі.

Як повідомлялося, Росія і Туреччина 10 жовтня 2016 року підписали міжурядову угоду щодо проекту «Турецький потік». Документом передбачено будівництво двох гілок магістрального газопроводу по дну Чорного моря потужністю 15,75 млрд кубометрів газу кожна. По одній нитці планується постачати газ безпосередньо на турецький ринок, по іншій — транзитом через Туреччину до європейських країн. Реалізація другої нитки залежатиме від зацікавленості Європи в російському газі й отриманні від неї гарантій у цьому.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у грудні 2016 року підписав раніше прийнятий турецьким парламентом закон про ратифікацію угоди з РФ щодо проектум будівництва «Турецького потоку».

У «Газпромі» заявляли, що «Турецький потік» має стати єдиним маршрутом для поставок російського газу до країн ЄС, який «дасть змогу зняти ризики транзиту через Україну».

У свою чергу голова «Нафтогазу України» Андрій Коболєв повідомив, що будівництво газопроводів «Турецький потік» у формі двох гілок і «Північний потік-2» позбавить Україну доходів в обсягу близько 2 млрд дол на рік, а також приблизно вп'ятеро знизить вартість української газотранспортної системи.