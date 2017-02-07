У Кабміні назвали ціну імпортного газу для України

Про це повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі, з посиланням на дані Державної фіскальної служби.

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«Державна фіскальна служба України розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 січня 2017 року, яка становить 6 032,8 грн», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в доларах США ця вартість дорівнює 229,5 дол. за 1 тис. куб. м.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінекономрозвитку, середня митна вартість газу в грудні 2016 року становила 6006,6 тис. грн за 1 тис. куб. м.

У січні 2017 року Україна збільшила імпорт газу на 59,4% - до 1,455 млрд куб. м. При цьому із Словаччини було імпортовано 1,3 млрд куб. м, а з Угорщини і Польщі по 0,1 млрд куб. м.

1 лютого Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» опублікував заяву про те, що обов'язкове розкриття комерційної інформації, такої як вартість природного газу в контрактах на закупівлю «блакитного» палива, ставить держхолдинг у невигідне становище порівняно з приватними імпортерами і може призвести до зростання цін на імпортний газ і звуження кола постачальників.