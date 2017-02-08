Армія США дозволила будувати скандальний нафтопровід в Північній Дакоті

Про це повідомляє Бі-Бі-Сі.

У заяві військових йдеться, що Інженерний корпус армії США, що відповідає за річкову інфраструктуру та екологічне регулювання прилеглих територій, готовий надати дозвіл на будівництво.

Будівництво Dakota Access було припинено в грудні минулого року через численні протести жителів індіанської резервації.

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Влада США заявила про готовність розробити альтернативні шляхи прокладки трубопроводу.

Проте вже наприкінці січня президент США Дональд Трамп підписав указ про відновлення будівництва нафтопроводів Keystone XL і Dakota Access.

Жителі індіанської резервації Стендінг-Рок вже заявили, що будуть оскаржувати указ у суді.

Проект трубопроводу довжиною в 1186 км, що веде з Північної Дакоти в Іллінойс, оцінюється в 3,7 млрд доларів.