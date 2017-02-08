Нафта дешевшає через різке зростання запасів у США та ослаблення попиту в Китаї

Ціни на нафту знизилися під час ранкових торгів у середу на фоні зростання запасів у США, які перевищили прогнози. і ослаблення попиту на сировину в Китаї.

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Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent опустилися на 0,49 відсотка до $54,78 за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $51,73, на 0,84 відсотка нижче від попереднього закриття, повідомляє Рейтер.

Запаси нафти в США збільшилися на 14,2 мільйона барелів до 503,6 мільйона за тиждень, що завершився 3 лютого, тоді як аналітики припускали, що вони зростуть на 2,5 мільйона барелів, показали дані Американського інституту нафти (API) у вівторок.

Запаси бензину збільшилися на 2,9 мільйона барелів проти прогнозованого зростання на 1,1 мільйона барелів.

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Зниження попиту на нафту в Китаї, який поряд з США є найбільшим споживачем сировини, також тяжіє над котируваннями.

У 2016 році попит на нафту в Китаї ріс найнижчими темпами за як мінімум три роки.

Ослаблення попиту в 2016 році пов'язано з уповільненням зростання китайської економіки. Минулого року ВВП Китаю зріс лише на 6,7 відсотка – це найскромніший показник за останні 26 років.

Слабкий попит і зростання запасів у США зводять нанівець зусилля Організації країн-нафтоекспортерів (ОПЕК) і держав, що не входять в картель, які раніше домовилися про спільне зниження виробництва приблизно на 1,8 мільйона барелів на добу заради відновлення балансу на світовому ринку.

На сьогоднішній день скорочення видобутку усіма країнами становить як мінімум 1,1 мільйона барелів на добу.

Але незважаючи на це, ф'ючерси на Brent і WTI знизилися більш ніж на 6 відсотків з початку січня, коли глобальний пакт про скорочення видобутку набув чинності.