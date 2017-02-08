Одеський суд заарештував 4 судна для вивозу нафти за кордон за "схемою Курченка" (фото)

Приморський районний суд Одеси за клопотанням прокуратури наклав арешт на 4 річкові судна на території Ренійського морського торговельного порту, які за злочинною "схемою Курченка" мали використовувати для вивезення нафтопродуктів за кордон.

Читайте такожУ ГПУ повідомили про остаточність рішення щодо взяття під варту Курченка

Про це повідомила прес-служба прокуратури Одеської області.

«Фактично вказані плавзасоби не завантажувалися, а їх судозаходи на причал здійснювалися для конспірації незаконної діяльності», - йдеться у повідомленні.

На даний час співробітники прокуратури спільно з працівниками УСБУ в області та поліції вживають заходів щодо передачі арештованого майна на відповідальне зберігання державним органам. На вказаних плавзасобах тривають обшуки.

Нагадаємо, правоохоронці вже повідомили про підозру у злочинних махінаціях з нафтопродуктами одному з координаторів вказаних схем, трьом посадовцям Одеської митниці та двом представникам підприємства.

Унаслідок таких дій з використанням підроблених документів та фіктивних фірм при реалізації 800 тис тонн нафтопродуктів до бюджету не надійшло 1,2 млрд грн обов’язкових платежів, зазначають у прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого Приморський райсуд Одеси постановив взяти під варту з правом внесення застави в 20 млн грн підприємця, якого підозрюють в організації фіктивного вивезення нафтопродуктів через Одеську область за так званою «схемою» олігарха Сергія Курченка.

Також суд взяв під варту трьох чиновників Одеської митниці, які в рамках справи Курченка підозрюються у причетності до незаконної реалізації 800 тис. тонн нафтопродуктів з ухиленням від сплати 1,2 млрд грн податків до держбюджету.

У травні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, що входять до холдингу Курченка ВЄТЕК, за попередні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн. За документами, ці нафтопродукти не повинні були реалізовуватися в Україні, а повинні були поставлятися в треті країни, що дозволяло компаніям Курченка ухилятися від сплати податків.

Під час розслідування було заарештовано особисті рахунки Курченка, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн. Господарський суд Києва наприкінці листопада 2015 року зняв арешт з грошових коштів та майна компанії ВЄТЕК. У квітні 2014 року Курченко був оголошений в міжнародний розшук.