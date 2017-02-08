У Криму півсотні населених пунктів лишились без світла

Складні погодні умови - сильний вітер та похолодання - призвели до порушення електропостачання в окупованому Криму. Про це повідомляє "МНС Росії по Криму".

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"Станом на 10:00 порушено електропостачання у 49 населених пунктах, з них у 24 – частково. Всього без електропостачання знаходяться 9222 людини. У роботах з відновлення електропостачання задіяні 33 бригади РЕС – 97 осіб, 33 одиниці техніки", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, станом на сьогоднішній ранок через негоду в Одеській області без світла залишалися 54 населених пункти.