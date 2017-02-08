Російський газ за кордоном протягом року подешевшав на третину

Середня вартість експортного газу «Газпрому» в 2016 році становила $157,4 за тис. кубометрів, знизившись на 30,2%, випливає з повідомлення ФМС, передає RNS.

Читайте такожУ Кабміні назвали ціну імпортного газу для України

За підсумками 2015 року середня вартість газу становила $225,6 за 1 тис. кубометрів.

«Газпром» прогнозує ціну на газ на 2017 рік на рівні не нижче $167-171 за тис. кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу» судиться з «Газпромом» в Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС територією України та купівлі-продажу Україною російського газу.

На поточний момент сума претензій української сторони становить 28,3 млрд дол. Сума претензій «Газпрому» до України - 31,759 млрд дол.