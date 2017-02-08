Кабмін перерозподілив акцизи на паливо на користь місцевих бюджетів

Кабінет міністрів України перерозподілив паливні акцизні платежі на користь місцевих бюджетів.

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Відповідне рішення було прийнято в ході засідання уряду за пропозицією Міністерства фінансів.

«За січень такого акцизу акумульовано близько 410 млн грн коштів, які підлягають розподілу між місцевими бюджетами», - зазначив міністр фінансів Олександр Данилюк.

Данилюк нагадав, що з 1 січня в Україні скасували акциз з роздрібних продажів нафтопродуктів, об'єднавши його з базовим, але збільшили базову ставку акцизу для імпортерів і виробників палива. Водночас саме роздрібний акциз йшов на користь місцевих бюджетів. І з 1 січня місцева влада втратила певний обсяг фінансового ресурсу, який необхідно компенсувати. Нинішнє рішення уряду, як наголосив міністр, дасть змогу заповнити фінансову прогалину.

Коментуючи прийняте рішення, прем'єр-міністр Володимир Гройсман наголосив, що перерозподіл коштів - це елемент децентралізації. «Ми прийняли рішення, яким забезпечено справедливий перерозподіл акцизу на користь місцевих бюджетів. Правильне адміністрування цього акцизу дасть змогу акумулювати кошти не менші, а, можливо, й більші порівняно з обсягами акцизів, спрямованими до місцевих бюджетів у 2016 році», - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроект №5132, згідно з яким з 1 січня 2017 року скасовується акциз з роздрібних продажів нафтопродуктів, а також збільшується базова ставка акцизу для імпортерів і виробників палива, наприклад, для бензину – на 13,7%, до 213,5 євро за тонну. Для дизельного палива передбачено ставку акцизу з 1 січня по 31 березня 2017 року на рівні 125 євро/тонну, а з 1 квітня 2017 року – 139,5 євро/тонну. Скраплений газ (автогаз) дістане з початку наступного року ставку акцизу на рівні 52 євро/тонну.