Ціна вугілля за формулою "Роттердам плюс" удвічі перевищує собівартість його видобутку – експерт

Компенсація вартості вугілля тариф на вироблену електроенергію за формулою "Роттердам плюс", яку отримує найбільший приватний енергетичний холдинг ДТЕК Ріната Ахметова, вдвічі перевищує собівартість видобутку вугілля шахтами підрозділи компанії - "ДТЕК "Павлоградвугілля", яке розташоване на підконтрольній території Україні.

Про це повідомив експерт в сфері енергетики, колишній член Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Андрій Герус на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"За марку "Г" (вугілля газової групи – УНІАН), якій 65% в балансі, собівартість на найбільшій шахті "Павлоградвугілля" (Дніпропетровська обл. – УНІАН) – 800-900 гривень за тонну. Тобто "Роттердам" (1800 гривень за тонну) створює надприбутки за марку "Г", - написав експерт.

Також він пояснив, що формула "Роттердам плюс" не покриває витрати на імпорт дефіцитного антрацитового вугілля через зростання світових цін на вугілля, але вона повинна була забезпечити незалежність української теплової генерації від поставок із зони АТО за рахунок надприбутків, які отримують генеруючі компанії від спалювання видобутого в Україні вугілля марки "Г".

"Цим і пояснювали можливість незалежності від зони АТО: "надприбутками з вугілля марки "Г" дофинансируем закупівлю марки "А" (антрацит – УНІАН). Але, зрештою, виявилося як завжди: надприбутки за марку "Р" - це наше (генеруючих компаній – УНІАН). Проблеми марки "А" та залежність від зони АТО - це проблеми держави і споживачів", - зазначив Герус.

Таким чином, на думку експерта, споживачі одержують негативний ефект від застосування формули "Роттердам плюс".

"Для споживачів - негативний ефект. Тарифи зросли, всі платять "роттердамську ціну"... Держава позитивного ефекту не отримало. Залишається залежність від зони бойових дій", - повідомив експерт, додавши, що весь ефект від використання цієї формули зводиться до різкого підвищення прибутковості теплової генерації, а саме компаній ДТЕК, "Центренерго" і "Донбасенерго".

Читайте такожТариф на електроенергію для теплової генерації зріс на 125% через формулу "Роттердам плюс" - експерт

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2016 року НКРЭКУ затвердила ринкову методику розрахунку оптової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля.

За інформацією голови НКРЕКП Дмитра Вовка, гранична ціна на вугілля стала формуватися на основі ціни (індекс API 2), яка формується в результаті торгів на біржі в Роттердамі (Нідерланди), разом з вартістю транспортування цього вугілля на внутрішній ринок (так звана формула "Роттердам плюс доставка"). За даними НКРЕКП, така методика розрахунку усуне ручне регулювання ціни, що забезпечить незалежність від постачань із зони АТО і позбавить Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

На початку вересня 2016 року Герус подав позов до Окружного адміністративного суду Києва про визнання незаконним та скасування постанови НКРЕКП, яким була впроваджена формула "Роттердам плюс доставка". На його думку, ця формула не дала обіцяного ефекту щодо незалежності та гарантованості в постачанні вугілля, а призводить до необґрунтованого зростання тарифів на електроенергію, в основному для непобутових споживачів (бізнес-сектор і бюджетні організації), а також до збільшення значення перехресного субсидування на ринку електроенергії, коли одні споживачі платять за інших. 30 грудня суд відмовився задовольнити цей позов.

В середині січня 2017 року міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив, що застосування формули ціноутворення на енергетичне вугілля "Роттердам плюс доставка" не зняло проблему диверсифікації постачання цього палива в Україну.

Андрій Герус був членом НКРЕКП з кінця серпня 2014 року до кінця червня 2015 року, тобто до пропозиції і введення формули "Роттердам плюс доставка".