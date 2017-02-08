АМКУ оштрафував "Київенерго" на 18 мільйонів гривень
Антимонопольний комітет України оштрафував теплопостачальну компанію «Київенерго» на 17,959 млн грн за зловживання монопольним становищем на ринку передачі (розподілу) електричної енергії власними місцевими локальними електромережами на території міста Києва.
Як повідомила прес-служба АМКУ, колегія комітету встановила, що «Київенерго» створювало перешкоди доступу постачальникам за нерегульованим тарифом (ПНТ), зокрема, компаніям «ЕК Енолл» та «Карбон» на ринок постачання електричної енергії.
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«ПАТ «Київенерго» обмежувало ПНТ у виборі ними потенційних споживачів та позбавило їх можливості здійснювати господарську діяльність у місті Києві, зокрема, шляхом висування необґрунтованих вимог до проекту договору на розподіл електроенергії», - зазначається у повідомленні.
За вказане порушення на «Київенерго» накладено штраф у розмірі 17 958,9 тис. грн.
Довідка УНІАН. «Київенерго» забезпечує споживачів Києва електричною та тепловою енергією. Генерація компанії здійснюється на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. «Київенерго» має 5 структурних підрозділів, у тому числі дві філії — «Енергосервіс» і сміттєспалювальний завод «Енергія». Чисельність працівників компанії перевищує 12 тисяч осіб. 75% акцій компанії належить енергохолдингу українського мільярдера Ріната Ахметова ДТЕК, а 25% - Фонду державного майна.