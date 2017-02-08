АМКУ оштрафував "Київенерго" на 18 мільйонів гривень

Як повідомила прес-служба АМКУ, колегія комітету встановила, що «Київенерго» створювало перешкоди доступу постачальникам за нерегульованим тарифом (ПНТ), зокрема, компаніям «ЕК Енолл» та «Карбон» на ринок постачання електричної енергії.

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«ПАТ «Київенерго» обмежувало ПНТ у виборі ними потенційних споживачів та позбавило їх можливості здійснювати господарську діяльність у місті Києві, зокрема, шляхом висування необґрунтованих вимог до проекту договору на розподіл електроенергії», - зазначається у повідомленні.

За вказане порушення на «Київенерго» накладено штраф у розмірі 17 958,9 тис. грн.

Довідка УНІАН. «Київенерго» забезпечує споживачів Києва електричною та тепловою енергією. Генерація компанії здійснюється на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. «Київенерго» має 5 структурних підрозділів, у тому числі дві філії — «Енергосервіс» і сміттєспалювальний завод «Енергія». Чисельність працівників компанії перевищує 12 тисяч осіб. 75% акцій компанії належить енергохолдингу українського мільярдера Ріната Ахметова ДТЕК, а 25% - Фонду державного майна.