Ціни на нафту після зниження знову вийшли в плюс

Ціни на нафту знову почали зростати в ході ранкових торгів у четвер завдяки зниженню запасів бензину в США.

Читайте такожБілорусь подала в суд через скорочення Росією постачання нафти

Сьогодні вранці ф'ючерси на нафту сорту Brent зросли на 0,47 відсотка до $55,38 за барель.Ф'ючерси на американську нафту WTI до цього часу торгувалися біля позначки $52,57, на 0,44 відсотка вище за попереднє закриття.

Запаси нафти в США зросли за тиждень, що завершився 3 лютого, на 13,83 мільйона барелів до 508,6 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в середу, пише Рейтер.

За даними EIA, запаси бензину знизилися на 0,87 мільйона барелів до 256,2 мільйона барелів, тоді як аналітики очікували зростання на 1,07 мільйона барелів.

Читайте такожShell продає нафтогазові активи в Північному морі за $3,8 мільярда

За словами трейдерів, несподіване зниження запасів бензину в США підтримало нафтові котирування, але перенасичення ринку стримало подальше зростання.

Високий рівень запасів і зростання видобутку нафти в США означають, що надлишок пропозиції на ринку буде якийсь час зберігатися, вважають аналітики банку Goldman Sachs.

Зростання запасів у США зводить нанівець зусилля Організації країн-нафтоекспортерів (ОПЕК) і держав, що не входять в картель, які раніше домовилися про спільне зниження виробництва приблизно на 1,8 мільйона барелів на добу заради відновлення балансу на світовому ринку.

В результаті ф'ючерси на Brent and WTI знизилися приблизно на 5 відсотків з початку січня, коли глобальний пакт про скорочення видобутку набув чинності.

За прогнозом аналітиків BMI Research, нафта сорту Brent в середньому буде торгуватися поблизу позначки $57 за барель у 2017 році.