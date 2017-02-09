Shell закриває легендарне родовище, яке дало назву еталонній марці нафти Brent

Нідерландсько-британська нафтогазова компанія Shell почала публічні консультації з питання виведення з експлуатації одного з найбільших родовищ в Північному морі Brent. Про це йдеться в повідомленні компанії.

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До початку слухань Shell вже подала програму щодо закриття родовища в Департамент у справах бізнесу, енергетики і промислової стратегії Великобританії.

Програма виведення з експлуатації родовища передбачає утилізацію сталевої обшивки чотирьох платформ, а також всього супутнього виробництву сміття і нафти з морського дна, всіх слідів нафти з гравітаційної підстави морської платформи.

Реалізація програми потребує консультацій Комісії OSPAR, створеної в рамках Конвенції OSPAR із захисту морського середовища північно-східної частини Атлантичного океану, зазначають у повідомленні.

До консервації Shell почала готувати родовище ще в 2006 році. За цей час було проведено понад 300 досліджень за участю незалежних експертів та науковців. Також в рамках підготовки до виведення майданчика з експлуатації Shell працює приблизно з 400 зацікавленими сторонами.

Видобуток на платформі Brent Delta припинився в 2011 році, на блоках Brent Alpha і Brent Bravo — в 2014 році. На блоці Brent Charlie виробництво нафти буде тривати ще протягом декількох років, йдеться в повідомленні.

З початку виробництва в 1976 році на родовищі, розташованому в 115 кілометрах на північний схід від Шетландських островів, видобуто близько трьох мільярдів барелів вуглеводнів у нафтовому еквіваленті. Цей обсяг забезпечив близько 10 відсотків усього видобутку Великобританії. Суміш нафти, видобутої на родовищі Brent, дала назву еталонній марці нафти Brent Crude.