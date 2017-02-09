У Маріуполі в результаті бойових дій знеструмлена станція "Укртрансгазу"

Газорозподільна станція №1 «Маріуполь» в результаті бойових дій залишилася без електропостачання від регіональної компанії «Донецькобленерго» і перейшла на резервне постачання з допомогою акумуляторних батарей.

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Про це повідомляє прес-служба державної компанії-оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз».

«В результаті бойових дій ГРС-1 Маріуполь залишилася без електропостачання з боку РЕЗ (регіональні електричні мережі – УНІАН). ГРС працює на резервному живленні (акумуляторні батареї)», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що газопостачання міста через цю станцію зупинено не було.

«Там все під контролем. Зайві хвилювання», - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2015 року в результаті обстрілу ушкоджувався газопровід «Краматорськ-Донецьк», що призвело до зниження тиску газу, який надходив в Маріуполь. Тоді міськрада звернулася до мешканців міста із закликом про економію «блакитного» палива.

За інформацією прес-центру штабу АТО, 8 лютого 2017 року російсько-окупаційні війська на Маріупольському напрямку з 152 - і 122-міліметрової артилерії обстріляли Мар'їнку, Лебединське та Широкіно. З мінометів – Широкіно і Гнутово, а з гранатометів і стрілецької зброї Лебединське, Водяне, Павлопіль і знову ж – Широкіно і Гнутово.