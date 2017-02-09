Київ і Афіни домовилися про використання майбутнього СПГ-терміналу в Греції

Україна і Греція готова активізувати співпрацю у сфері енергетики, особливо диверсифікації поставок палива, сказав президент України Петро Порошенко в ході зустрічі з прем'єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом.

"Ми обговорили питання диверсифікації енергозабезпечення з можливим використанням терміналу зрідженого газу, який буде побудований в Александропулосе", - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 8-9 лютого в Україні з офіційним візитом перебуває голова уряду Греції Алексіс Ципрас. Сьогодні, 9 лютого, в Києві також відбудеться українсько-грецька діловий форум.

Раніше голова уряду Греції вже провів зустріч з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Сторони домовилися відновити роботу міжурядової комісії з торговельно-економічного співробітництва, припинену в силу вибухнула в Греції економічної кризи.

Довідка УНІАН. Згідно з даними сайту Gas Infrastructure Europe, який об'єднує інформацію про газову інфраструктуру країн Європи, планується, що СПГ-термінал в Александропулосі матиме потужність перевалки газу 6,1 млрд куб. м на рік. Його будівництво заплановано на 2018 рік. Компанією-оператором цього об'єкта стане Gastrade S. A. Максимальний розмір судів, які зможе приймати термінал, становитиме 170 тис. куб. м зрідженого природного газу.