Кабмін призначив виконуючого обов'язки голови Держатомрегулювання

16:27, 09 лютого 2017
Енергетика
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Відповідне розпорядження від 8 лютого опубліковано на сайті уряду.

Фото УНІАН

Кабінет міністрів України призначив директора департаменту з питань безпеки ядерних установок Державної інспекції ядерного регулювання - заступника головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Бориса Столярчука тимчасово виконуючим обов'язки голови Держатомрегулювання.

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Відповідне розпорядження від 8 лютого опубліковано на сайті уряду.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого голова державної інспекції ядерного регулювання Сергій Божко помер на робочому місці в Києві.

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Теги: #Кабмін#Держатомрегулювання