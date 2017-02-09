Кабмін призначив виконуючого обов'язки голови Держатомрегулювання
16:27, 09 лютого 2017Енергетика
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Відповідне розпорядження від 8 лютого опубліковано на сайті уряду.
В. о. голови Держатомрегулювання став Борис Столярчук / Фото УНІАН
Кабінет міністрів України призначив директора департаменту з питань безпеки ядерних установок Державної інспекції ядерного регулювання - заступника головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Бориса Столярчука тимчасово виконуючим обов'язки голови Держатомрегулювання.
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Відповідне розпорядження від 8 лютого опубліковано на сайті уряду.
Як повідомляв УНІАН, 6 лютого голова державної інспекції ядерного регулювання Сергій Божко помер на робочому місці в Києві.
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