Кабмін призначив виконуючого обов'язки голови Держатомрегулювання

Відповідне розпорядження від 8 лютого опубліковано на сайті уряду.

Кабінет міністрів України призначив директора департаменту з питань безпеки ядерних установок Державної інспекції ядерного регулювання - заступника головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Бориса Столярчука тимчасово виконуючим обов'язки голови Держатомрегулювання. Читайте такожДержатомрегулювання схвалила попередній звіт з аналізу безпеки ЦСВЯП Відповідне розпорядження від 8 лютого опубліковано на сайті уряду. Як повідомляв УНІАН, 6 лютого голова державної інспекції ядерного регулювання Сергій Божко помер на робочому місці в Києві.

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