Україна в 2016 році збільшила споживання вугілля майже на 10%

Україна в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшила споживання вугілля на 9,4% - до 31,3 мільйона тонн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

За даними міністерства, в грудні 2016 року Україна використовувала 3,1 мільйона тонн вугілля, що на 22,3% більше, ніж за аналогічний період 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, у 2015 році споживання енергетичного вугілля на українських теплоелектростанціях скоротилося на третину порівняно з 2014 роком – до 27 мільйонів тонн.

За даними Міненерговугілля, в 2016 році видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в 2016 році збільшилася на 2,8% – до 40,864 мільйона тонн.