Нафта дорожчає на даних про скорочення її видобутку країнами ОПЕК

Світові ціни на нафту в п'ятницю демонструють невелику позитивну динаміку на тлі скорочення видобутку країнами ОПЕК та іншими державами в рамках відповідної угоди, повідомляє Прайм.

"Станом на 07:15 вартість квітневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,02% - до 55,63 долара за барель. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 0,04% - до 53,02 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ОПЕК 30 листопада домовилася про зниження свого видобутку на 1,2 мільйона барелів на день - до 32,5 мільйона барелів. Не входять в ОПЕК країни 10 грудня погодили скорочення свого видобутку сумарно на 558 тисяч барелів на добу, в тому числі Росія - на 300 тисяч барелів. Угоду укладено на перше півріччя 2017 року з можливістю пролонгації.

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"Разом з тим обмежує зростання вартості "чорного золота" відбулося кілька годин тому певне подорожчання американської валюти, в якій нафта торгується. Негативно на торги впливає і збільшення комерційних запасів нафти в США (виключаючи стратегічний резерв), які, за опублікованими в середу даними Міненерго США, за що завершився 3 лютого тиждень підскочили на 13,8 мільйона барелів - до 508,6 мільйона барелів. Аналітики очікували зростання показника лише на 2,5 мільйона барелів - до 497,3 мільйона барелів", - підкреслює видання.

"Незважаючи на долар, що зміцнився, і побоювання з приводу зростання виробничих запасів нафти в США, трейдери знову звернули увагу на скорочення видобутку ОПЕК", - цитує агентство Reuters думку неназваних аналітиків з банку ANZ.