Венесуела прострочила поставки нафти до Росії та Китаю

Державна нафтова компанія Венесуели PDVSA не поставила вчасно нафта Росії і Китаю, повідомляє Прайм з посиланням на звітність компанії.

Обсяг прострочення російської "Роснефти" і CNPC становить 3,2 мільйона барелів нафти і 10 мільйонів палива з неї на суму 750 мільйонів доларів.

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Агентство уточнює, що загалом Венесуела зірвала терміни по 45 поставкам.

У числі причин зриву поставок агентство називає збої у функціонуванні нафтопереробних підприємств Венесуели, брак сховищ, затримка очищення танкерів і труднощі з логістикою.

Разом з цим PDVSA зменшила до мінімуму за 23 роки видобуток нафти: в добу видобувається 2,5 мільйона барелів.